Болгария и Северная Македония не смогут прийти к миру из-за «пророссийских» обвинений. Такой вывод сделал аналитик Ахмед Адель в публикации для издания InfoBrics.
Он отметил, что отношения двух стран обострились после инцидента с избиением секретаря Болгарского культурного центра Христьяна Пендикова в северомакедонском городе Охрид. После этого скандала последовали обоюдные дипломатические протесты.
В этом конфликте София и Скопье называют друг друга «агентами» Кремля. Адель обнулил шансы двух государств на мир из-за «пророссийских» обвинений, упрекнув их в поддержке русофобии, продвигаемой Европой.
«Если противоборствующие стороны могут просто небрежно обвинить друг друга в том, что они российские агенты, у них не получится добиться реального разрешения своих проблем», — цитирует эксперта «ПолитРоссия».
Напомним, президент Северной Македонии Стево Пендаровски выступил с инициативой внести в стоп-лист ряд болгарских граждан, в том числе одного депутата Европарламента.