The Sun: Британия выдвинула условия для применения танков Challenger 2 в боях на Украине

Британские власти боятся, что танки Challenger 2 окажутся в руках российских военных, потому решили ввести ограничения по эксплуатации техники в зоне боевых действий, сообщает The Sun.
Ссылаясь на источники, близкие к минобороны Британии, журналисты уточнили, что в Лондоне требуют исключить применение Challenger 2 в тех операциях, когда существует «возможность обрушения фронта».
Соединенное Королевство также настаивает на том, чтобы украинские военные, оказавшись под огнем, в первую очередь эвакуировали именно британские танки.
«Им определенно хватает для этого мужества», — сказал собеседник журналистов.
Ранее стало известно о решении Британии передать Украине 14 танков Challenger 2, которые будут доставлены уже до конца марта.