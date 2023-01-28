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The Sun: Британия выдвинула условия для применения танков Challenger 2 в боях на Украине

Армия
The Sun: Британия выдвинула условия для применения танков Challenger 2 в боях на Украине

Британские власти боятся, что танки Challenger 2 окажутся в руках российских военных, потому решили ввести ограничения по эксплуатации техники в зоне боевых действий, сообщает The Sun.

Ссылаясь на источники, близкие к минобороны Британии, журналисты уточнили, что в Лондоне требуют исключить применение Challenger 2 в тех операциях, когда существует «возможность обрушения фронта».

Соединенное Королевство также настаивает на том, чтобы украинские военные, оказавшись под огнем, в первую очередь эвакуировали именно британские танки.

«Им определенно хватает для этого мужества», — сказал собеседник журналистов.

Ранее стало известно о решении Британии передать Украине 14 танков Challenger 2, которые будут доставлены уже до конца марта.
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