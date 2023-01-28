Приемный отец Дани Милохина рассказал об увольнении блогера с Первого канала

Приемный отец блогера и певца Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал об увольнении молодого артиста с Первого канала. Мужчина надеется, что у приемного сына сложится жизнь и карьера.
Тюленев считает, что работа Милохина на Первом канале принесла блогеру интересный опыт, он действительно многому научился. Его решение покинуть «Ледниковый период» стало большой неожиданностью для семьи.
«Но что случилось, то случилось. Хотя все еще можно исправить. Я думаю, нужно дать Дане время. Надеюсь, он примет правильное решение и продолжит развиваться и двигаться вперед», — заявил Тюленев изданию «СтарХит».
По словам приемного отца, у Милохина большие планы и много энергии. Ему нужно провести работу над ошибками и поставить перед собой новые цели.