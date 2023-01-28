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Хирург Миддлтон перечислила самые бесполезные пищевые добавки

Общество
Хирург Миддлтон перечислила самые бесполезные пищевые добавки

Эффективность некоторых популярных пищевых добавок до сих пор не доказана. Принимающие их люди рискуют столкнуться с неприятными побочными эффектами, заявила хирург-ортопед из США Келли К. Миддлтон.

По словам эксперта, люди нередко употребляют экстракт гарцинии камбоджийской для борьбы с лишним весом, однако доказательств его эффективности не существуют. На этом фоне у людей, которые прибегают к такому способу похудения, появляются тошнота и проблемы с печенью.

Миддлтон также указала на бесполезность мультивитаминов, которые, по ее мнению, не только не приносят пользы, но даже вредят. Помимо этого, врач рекомендовала отказаться от употребления кавы и йохимбе.
Келли К. Миддлтон сша пищевые добавки
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