Многолетний брак способен снизить риск развития деменции в пожилом возрасте

Соответствующее исследование провели ученые из Норвежского института общественного здравоохранения. На протяжении 24 лет они наблюдали за 150 тыс. людей в возрасте от 44 до 68 лет. Специалисты хотели выяснить, связаны ли продолжительные браки с развитием деменции.