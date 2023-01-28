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Многолетний брак способен снизить риск развития деменции в пожилом возрасте

Общество
Многолетний брак способен снизить риск развития деменции в пожилом возрасте

Крепкий многолетний брак оказался способен снизить риск развития деменции в пожилом возрасте.

Соответствующее исследование провели ученые из Норвежского института общественного здравоохранения. На протяжении 24 лет они наблюдали за 150 тыс. людей в возрасте от 44 до 68 лет. Специалисты хотели выяснить, связаны ли продолжительные браки с развитием деменции.

Полученные результаты продемонстрировали, что пары, состоявшие в браке на протяжении всего периода исследования, имели самую низкую вероятность заработать старческое слабоумие. А вот у разведенных и одиноких участников эксперимента этот показатель оказался самым высоким.
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