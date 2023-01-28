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Подростки-вандалы скидывают на машины стеклянные банки и овощи в Екатеринбурге

Происшествия
Подростки-вандалы скидывают на машины стеклянные банки и овощи в Екатеринбурге

Подростки-вандалы портят автомобили в Екатеринбурге, скидывая на машины стеклянные банки, овощи и другие предметы, которые попадаются им под руку. Местные жители бьют тревогу, поскольку шалости несовершеннолетних стали представлять реальную угрозу, пишет портал E1.RU.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Большакова. Из-за действий неизвестных несколько припаркованных у многоэтажки автомобилей уже разбиты, а екатеринбуржцы боятся ходить под окнами. По словам жильцов, от ударов скинутых с высоты предметов вынесены лобовые стекла машин, а вандалы начали целиться по людям.

Отмечается, что в доме живут «приличные люди», а во дворе стоят дорогие авто. При этом точно неизвестно, кто именно хулиганит, но уральцы убеждены, что это или дети, или подростки. Представители УК пока никак не прокомментировали происходящее.
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