Киев закрыл выезд за границу для госслужащих

Чиновники центральной и местной власти, народные депутаты, прокуроры, судьи и другие должностные лица, включая работников стратегически значимых предприятий, имеют право выехать с Украины исключительно в связи со служебными командировками, а также переговорами, лечением и уходом за несовершеннолетними детьми. Постановление касается как мужчин, так и женщин.