Киев закрыл выезд за границу для госслужащих

Киев, 28 января. Кабинет министров Украины по поручению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) принял постановление о запрете выезда чиновников и госслужащих за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти, правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве», — отметил ранее Владимир Зеленский.
Чиновники центральной и местной власти, народные депутаты, прокуроры, судьи и другие должностные лица, включая работников стратегически значимых предприятий, имеют право выехать с Украины исключительно в связи со служебными командировками, а также переговорами, лечением и уходом за несовершеннолетними детьми. Постановление касается как мужчин, так и женщин.
«Они не могут выезжать на отдых. К сожалению, есть те, кто даже во время боевых действий не понял эти базовые вещи», — написал премьер-министр в Telegram.
Некоторые юристы считают, что, согласно ст. 33 Конституции Украины, решения о запрете свободы передвижения должны приниматься исключительно на уровне закона, а не регулироваться указами и постановлениями. Однако военное положение в стране временно ограничивает конституционные права и свободы человека и гражданина.
Украинские чиновники регулярно сталкиваются со скандалами из-за поездок за границу. Один из последних инцидентов был связан с пресс-офицером пограничной службы Украины Иванной Плантовской, которая опубликовала фотографии из Парижа в период боевых действий.