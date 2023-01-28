Consortium News: США провоцируют Россию на удар по НАТО

Текущая стратегия Вашингтона нацелена на то, чтобы заставить Россию нанести удар по территории Североатлантического альянса, сообщила аналитик Кейтлин Джонстон.
В публикации для издания Consortium News она подчеркнула, что именно с этим связана интенсивная милитаризация Украины, которая теперь может получить американские истребители F-16.
«Главное сообщение Москве на данный момент — при полном отсутствии деэскалации и разрядки в публичном дискурсе — заключается в том, что Россию будут давить все сильнее и сильнее, пока она не ударит по НАТО», — сказано в статье.
По словам Джонстон, американские власти все сильнее ввязываются в украинский кризис, нарушая границы, которые сами же ранее установили.