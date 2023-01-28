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Остеопат Белаш перечислил опасные последствия лежания на диване

Общество
Остеопат Белаш перечислил опасные последствия лежания на диване

Люди, которые предпочитают пассивный отдых, рискуют столкнуться с ухудшением здоровья. Об опасных последствиях лежания на диване предупредил врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.

По его словам, нехватка двигательной активности провоцирует детренированность мышечного корсета. При этом мышцы человека начинают меньше работать, а также хуже сопротивляться.

Из-за этого увеличивается нагрузка на позвоночник. Возрастает риск образования артрозов, протрузий и грыж. Кроме того, страдает и сердечно-сосудистая система. Так, любители длительного отдыха на диване могут столкнуться с гипертонией, передает издание «Известия».
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