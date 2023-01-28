Остеопат Белаш перечислил опасные последствия лежания на диване

Из-за этого увеличивается нагрузка на позвоночник. Возрастает риск образования артрозов, протрузий и грыж. Кроме того, страдает и сердечно-сосудистая система. Так, любители длительного отдыха на диване могут столкнуться с гипертонией, передает издание «Известия».