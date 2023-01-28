Остеопат Белаш перечислил опасные последствия лежания на диване

Люди, которые предпочитают пассивный отдых, рискуют столкнуться с ухудшением здоровья. Об опасных последствиях лежания на диване предупредил врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.
По его словам, нехватка двигательной активности провоцирует детренированность мышечного корсета. При этом мышцы человека начинают меньше работать, а также хуже сопротивляться.
Из-за этого увеличивается нагрузка на позвоночник. Возрастает риск образования артрозов, протрузий и грыж. Кроме того, страдает и сердечно-сосудистая система. Так, любители длительного отдыха на диване могут столкнуться с гипертонией, передает издание «Известия».