Новое «трезвое село» появилось на севере Казахстана

Село Ковыльное, расположенное на севере Казахстана, признано одним из самых трезвых населенных пунктов страны. Об этом заявили представители пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области.
Представители ведомства подчеркнули, что село Ковыльное, в котором проживают более 400 человек, стало третьим «трезвым селом» в Казахстане. По их словам, за последние несколько лет местные жители не совершили ни одного преступления в состоянии алкогольного опьянения, передает радио Sputnik.
Участковый инспектор Даулет Молдахметов отметил, что несколько лет назад старейшины Ковыльного предложили местным жителям отказаться от употребления алкоголя, на что они ответили своим согласием. Благодаря этому жители села без страха отпускают своих детей на улицу, сами не боятся ходить по ночам и не запирают двери.