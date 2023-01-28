Новое «трезвое село» появилось на севере Казахстана

Участковый инспектор Даулет Молдахметов отметил, что несколько лет назад старейшины Ковыльного предложили местным жителям отказаться от употребления алкоголя, на что они ответили своим согласием. Благодаря этому жители села без страха отпускают своих детей на улицу, сами не боятся ходить по ночам и не запирают двери.