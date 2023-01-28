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Мощный пожар охватил фабрику картонных коробок в Мексике

Происшествия
Мощный пожар охватил фабрику картонных коробок в Мексике

Мощный пожар охватил фабрику картонных коробок в Мексике. Информация о погибших и пострадавших в результате возгорания не поступала, пишет РЕН ТВ.

Производственное здание загорелось в Тлальнепантле — на границе штата Мехико и столицы страны. На место ЧП оперативно прибыли силы подразделений гражданской обороны, сотрудники экстренных служб и несколько единиц спецтехники.

По словам главы пожарной охраны Мехико Рауля Эскивеля, в настоящий открытый огонь локализовали, специалисты начали разбор завалов. Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

Из-за ЧП властям региона пришлось эвакуировать порядка 700 человек из близлежащих домов и учреждений. В числе последних — две школы.
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