Востоковед Геворгян объяснила, кто может стать разменной монетой США в конфликте с Китаем

Соединенные Штаты попытаются прибегнуть к политике использования марионеток в конфликте с Китаем. Востоковед Каринэ Геворгян назвал претендентов на роль разменной монеты американцев.
Таким образом специалист прокомментировала недавний прогноз генерала Военно-воздушных сил США Майка Минихана, что война с Китаем состоится в 2025 году. Она отметила, что Вашингтон таким образом попытается препятствовать перевооружению КНР, которое запланировано у 2027 году.
«Если конфликт случится, то, прежде всего, США постараются загребать жар чьими-нибудь чужими руками: японскими, филиппинскими, вьетнамскими. И, думаю, не в связи с Тайванем, а со спорными островами архипелага», — сказала Геворгян в беседе с «ПолитЭкспертом».
Речь идет об островах названных японцами Сенкаку или Дяоюйдао по-китайски. Данный архипелаг многие годы продолжает вызывать территориальные споры Токио и Пекина. Соединенные Штаты могут этим воспользоваться, считает востоковед.
Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов выразил мнение, что позиция неотвратимости прямой военной конфронтации между США и Китаем является преувеличенной.