Востоковед Геворгян объяснила, кто может стать разменной монетой США в конфликте с Китаем

Таким образом специалист прокомментировала недавний прогноз генерала Военно-воздушных сил США Майка Минихана, что война с Китаем состоится в 2025 году. Она отметила, что Вашингтон таким образом попытается препятствовать перевооружению КНР, которое запланировано у 2027 году.