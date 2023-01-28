Интерес россиян к загородной недвижимости может вырасти в ближайшие годы

Высокая стоимость квартир в новостройках спровоцирует рост интереса россиян к загородной недвижимости, потому что за 15 млн рублей можно будет купить не двухкомнатную квартиру в Москве, а большой загородный дом недалеко от МКАДа, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов.
Стоимость загородной недвижимости уже начала падать, скидки достигают 10%, поэтому в 2023-2024 годах жители России все чаще будут выбирать этот вид жилья, считают аналитики.
То же касается и инвесторов, которые ранее чаще предпочитали вкладывать деньги в новостройки, а теперь будут приобретать загородные дома.