Интерес россиян к загородной недвижимости может вырасти в ближайшие годы

Высокая стоимость квартир в новостройках спровоцирует рост интереса россиян к загородной недвижимости, потому что за 15 млн рублей можно будет купить не двухкомнатную квартиру в Москве, а большой загородный дом недалеко от МКАДа, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов.