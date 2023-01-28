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Доктор Мясников развеял популярный миф о необходимости пить два литра воды в день

Общество
Доктор Мясников развеял популярный миф о необходимости пить два литра воды в день

Теория, согласно которой человеку необходимо пить два литра воды в день, подверглась критике от известного телеведущего и врача Александра Мясникова.

По его словам, вместе с твердой пищей организм усваивает порядка 1200 миллилитров жидкости. При этом за сутки он теряет около 1600-1700 миллилитров воды. Человеку необходимо лишь компенсировать эту разницу.

«Пить надо согласно чувству жажды», — подчеркнул Мясников в эфире своей авторской программе на телеканале «Россия 1».

Специалист добавил, что количество необходимой воды индивидуально для каждого человека. Не следует пить намерено, чтобы соответствовать цифрам, которые приняты за норму.
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