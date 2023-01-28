Лондонская биржа ICE объявила о создании параллельного рынка газовых фьючерсов

Эта мера должна быть принята для того, чтобы позволить трейдерам обходить ограничения при установлении потолка цен на газ. В ICE отметили, что дополнительная площадка необходима участникам рынка для решения проблем, которые могут возникнуть из-за ограничительных механизмов Евросоюза.