Лондонская биржа ICE объявила о создании параллельного рынка газовых фьючерсов

Биржа ICE заявила об открытии параллельного рынка газовых фьючерсов в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт британской торговой площадки.
Эта мера должна быть принята для того, чтобы позволить трейдерам обходить ограничения при установлении потолка цен на газ. В ICE отметили, что дополнительная площадка необходима участникам рынка для решения проблем, которые могут возникнуть из-за ограничительных механизмов Евросоюза.
Лондонская биржа также хочет открыть еще один газовый хаб в Лондоне, помимо TTF в Нидерландах, для обхода схем коррекции рынка энергоносителей.