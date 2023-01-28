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Лондонская биржа ICE объявила о создании параллельного рынка газовых фьючерсов

Экономика
Лондонская биржа ICE объявила о создании параллельного рынка газовых фьючерсов

Биржа ICE заявила об открытии параллельного рынка газовых фьючерсов в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт британской торговой площадки.

Эта мера должна быть принята для того, чтобы позволить трейдерам обходить ограничения при установлении потолка цен на газ. В ICE отметили, что дополнительная площадка необходима участникам рынка для решения проблем, которые могут возникнуть из-за ограничительных механизмов Евросоюза.

Лондонская биржа также хочет открыть еще один газовый хаб в Лондоне, помимо TTF в Нидерландах, для обхода схем коррекции рынка энергоносителей.
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