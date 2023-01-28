Глава Монголии Хурэлсух заблокировал законопроект о цензуре в Сети

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заблокировал законопроект о цензуре в Сети. Такой информацией поделился пресс-секретарь главы государства Олзийбаярын Золбаяр.
Соответствующий пост он написал на своей странице в социальной сети Twitter. В настоящий момент вето президента может быть оспорено парламентом страны. Предполагается, что инициатива будет действительна с 1 февраля.
«Президент Монголии наложит вето на закон о защите прав человека в социальных сетях», — написал пресс-секретарь.
Прежде сообщалось, что в столице Монголии Улан-Баторе состоялись акции протеста в связи с хищениями угля при экспорте в Пекин. Митинги прошли в декабре 2022 года.