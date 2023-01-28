Сначала сверчки, затем люди: политолог Межевич спрогнозировал развитие кулинарных технологий в Европе

Насекомых перерабатывают в обезжиренный порошок, похожий на муку с последующим добавлением в соусы, хлеб, печенье, пиццу и даже чипсы. В списке также есть шоколадные изделия, суповые концентраты и смеси, пивные напитки, макароны, многозерновой хлеб и булочки. Интересно, что потребитель может об этом даже и не знать.