Сначала сверчки, затем люди: политолог Межевич спрогнозировал развитие кулинарных технологий в Европе

В Евросоюзе одобрили разрешения на поставку продукции из насекомых. Вьетнамская компания Cricket One Co. Ltd. получила разрешение на экспорт с 24 января 2023 года продукции из сверчков, французская Ynsect NL B.V. — на поставку с 26 января продукции из личинок жука хрущака.