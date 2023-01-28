Сначала сверчки, затем люди: политолог Межевич спрогнозировал развитие кулинарных технологий в Европе

В Евросоюзе одобрили разрешения на поставку продукции из насекомых. Вьетнамская компания Cricket One Co. Ltd. получила разрешение на экспорт с 24 января 2023 года продукции из сверчков, французская Ynsect NL B.V. — на поставку с 26 января продукции из личинок жука хрущака.
Насекомых перерабатывают в обезжиренный порошок, похожий на муку с последующим добавлением в соусы, хлеб, печенье, пиццу и даже чипсы. В списке также есть шоколадные изделия, суповые концентраты и смеси, пивные напитки, макароны, многозерновой хлеб и булочки. Интересно, что потребитель может об этом даже и не знать.
Новые европейские кулинарные веяния в беседе с ФАН оценил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.
«Нет, никакого кризиса в Европе достаточно нормальной пищи, — отметил он. — Просто идет реализация того проекта, который однажды после войны нам показали в книге британского левого писателя Джорджа Оруэлла “1984”. Когда всего хватает, но и все сознательно уничтожается, чтобы создать дефицит, и чтобы зависимость человека от государства была абсолютной».
По мнению политолога, именно это мы наблюдаем в сейчас в Европе. Плюс — социальная стратификация.
«Богатые будут есть то, что они едят всегда, бедные для начала будут есть сверчков, а потом, если сегодня допустимой в рационе является мука из насекомых, то вполне возможно завтра будет допустима мука из людей», — прогнозирует Николай Межевич.
Как сообщалось ранее, засуха в аргентинской провинции Санта-Фе грозит нехваткой продовольствия в ближайшем будущем. Аргентина является одним из ведущих поставщиков продовольствия в мире.