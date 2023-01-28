Российский турист неприятно удивился отношению официантов и таксистов в США к чаевым

Опытный путешественник из России, автор канала TravelManiac на платформе «Дзен» посетил США и удивился отношению американцев к чаевым. По его словам, отказ давать чаевые может привести к скандалу и вызову полиции.
Россиянин утверждает, что американские официанты, носильщики, уборщики гостиничных номеров и таксисты выражают крайнее недовольство отказом давать чаевые. При этом он подчеркнул, что дело может не ограничиться осуждающим взглядом со стороны работников сферы обслуживания.
«Только попробуйте в США не оставить в ресторане чаевые! Официант может даже поднять "нехилый" скандал», — рассказал он.
При этом размер чаевых в США значительно отличается от такового в странах Евросоюза или в России. Чаще всего они составляют 20% от общей суммы заказа, при этом размер выставленного счета не имеет никакого значения.
Современная американская культура также предполагает включение чаевых в чек, при этом самого клиента не спрашивают, хочет ли он доплачивать за услуги. Исключить их из счета нельзя, подытожил путешественник.