Швеция приостанавливает присоединение к НАТО

Стокгольм, 28 января. Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен из-за демонстраций против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и сожжения Корана около посольства Турции в Стокгольме. Об этом сообщил глава шведского МИД Тобиас Бильстрём.
«События последних нескольких недель временно приостановили процесс, но, конечно, правительство сейчас также вкладывает энергию и время для того, чтобы мы продвинулись в этом процессе», — заявил Бильстрем в интервью Expressen.
В последнее время правительство Швеции столкнулось с рядом препятствий на пути членства страны в НАТО. Лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан сжег ранее Коран неподалеку от посольства Турции в рамках акции протеста. До этого активисты подвесили за ноги куклу Эрдогана возле мэрии Стокгольма.
В ответ Турция отменила запланированный на следующую неделю визит министра обороны Швеции Пола Юнсона в Анкару. А министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что визит потерял смысл.
«Конечно, недавние события не облегчили ситуацию, но, в конце концов, именно меморандум и обязательства, которые мы взяли на себя, должны иметь решающее значение», — подчеркнул министр иностранных дел Швеции.
Он выразил надежду, что Швеция станет членом оборонного Альянса на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. По словам Бильстрёма, Швеция очень близка к выполнению всех пунктов соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией. Он считает, что турецкий парламент может вскоре одобрить заявку Швеции в НАТО.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил ранее, что Хельсинки могут быть вынуждены рассмотреть возможность вступления в НАТО без Швеции. По его словам, это может произойти до встречи в Вильнюсе.