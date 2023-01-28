Швеция приостанавливает присоединение к НАТО

Он выразил надежду, что Швеция станет членом оборонного Альянса на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. По словам Бильстрёма, Швеция очень близка к выполнению всех пунктов соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией. Он считает, что турецкий парламент может вскоре одобрить заявку Швеции в НАТО.