Футбольный клуб «Зенит» обыграл катарский «Лусаил-Сити»

Петербургский клуб «Зенит» в товарищеском матче обыграл катарский «Лусаил-Сити». Встреча команд проходила в рамках зимних тренировочных сборов и закончилась со счетом 3:0.
Российская команда на данный момент готовится к возобновлению чемпионата России, а потому проводит тренировочные сборы в Катаре. Первый гол забил полузащитник Андрей Мостовой. В середине второго тайма еще одним голом отличился нападающий Матео Кассьерра. В финале матча Данила Козлов забил заключительный гол.
Команда «Зенита» смогла попробовать поиграть в двух разных составах. Бразилец Малком, выступающий на позиции нападающего, вышел во втором тайме. Недавно стало известно, что с ним хочет сотрудничать европейский клуб.