Футбольный клуб «Зенит» обыграл катарский «Лусаил-Сити»

Российская команда на данный момент готовится к возобновлению чемпионата России, а потому проводит тренировочные сборы в Катаре. Первый гол забил полузащитник Андрей Мостовой. В середине второго тайма еще одним голом отличился нападающий Матео Кассьерра. В финале матча Данила Козлов забил заключительный гол.