В Москве состоялся круглый стол «Европейская танковая дипломатия: возможные последствия»

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» обсудили заявление ФРГ о предоставлении Вооруженным силам Украины танков «Леопард», боеприпасов, а также обучении украинских военных в Германии.
Участниками круглого стола «Европейская танковая дипломатия: возможные последствия» стали: первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, заместитель председателя Комиссии по делам ветеранов Общественной палаты Москвы, генерал-майор ФСБ в запасе, военный эксперт Михаил Михальчев.
«Тридцать танков или пятнадцать танков — они стратегической картины не изменят, но в политическом плане это, разумеется, очередной шаг по эскалации конфликта, причем принятый сознательно, даже не Киевом (Киеву терять нечего), а теми государствами, которые его поддерживают и одновременно пытаются заверить нас и мировую общественность, что они не являются участниками конфликта», — отметил в своем выступлении первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.
Владислав Белов высказался о мотивах, послуживших причиной изменения позиции Шольца касательно поставок танков.
«Германия — это коллектив, где нет концертированной акции, где есть определенный дирижер, требующий от каждого члена коллектива свою модель поведения. И Германия, как первая скрипка в этом оркестре, пыталась вести свою партию. Шольц, примерно год назад заявляя о смене эпох или смене времен, все-таки оставлял некое пространства для маневра, говоря, что все-таки без России европейскую безопасность не построить, прекрасно понимая, какие могут быть последствия обострения конфликта, вовлечения Германии в данный конфликт. […] Но для Шольца и большинства демократов это все-таки была красная черта, поэтому до последнего именно Шольц сопротивлялся. Зеленые, особенно Бербок, всячески прессовала своего руководителя. […] Во-первых, Шольц учитывал электоральные настроения, где сопротивление поставкам тяжелых вооружений и обострению конфликта растет. […] Сломали Шольца — первую скрипку заставляют играть с дирижером. Дирижер — это Штаты. Но единственное, чего первая скрипка добилась, — чтобы и дирижер соответствовал тем указаниям, которые он делает», — поделился заместитель директора Института Европы РАН.
Свое видение картины вокруг последних заявлений западных политиков изложил генерал-майор ФСБ в запасе, военный эксперт Михаил Михальчев.
«Ситуация имеет тенденцию к обострению. И эти политические деятели Запада, то, о чем они думают, у них иногда это все и прорывается в их выступлениях. Поэтому должен быть анализ, должна работать разведка, в том числе служба внешней разведки, для того чтобы эти моменты нам не пропустить», — отметил эксперт.