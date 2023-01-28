Объем выданной в России ипотеки увеличился за декабрь на 30% в годовом выражении

В декабре 2022 года россияне взяли на 39 тыс. (30%) больше ипотечных кредитов, чем за тот же период в 2021 году, передает ТАСС со ссылкой на данные «Скорингового бюро».
Отмечается, что в январе прошлого года количество такого рода задолженностей составило 91,8 тыс., и к марту их объем достиг 161 тыс. Однако в апреле было зафиксировано падение данного показателя до 39 тыс., а в мае он сократился до 33 тыс. Но в декабре число увеличилось до 160 тыс.
При этом объем дефолтной задолженности по ипотечному кредитованию в прошлом году практически не изменился. Рост данного показателя составил всего 0,5%.