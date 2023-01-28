Объем выданной в России ипотеки увеличился за декабрь на 30% в годовом выражении

Отмечается, что в январе прошлого года количество такого рода задолженностей составило 91,8 тыс., и к марту их объем достиг 161 тыс. Однако в апреле было зафиксировано падение данного показателя до 39 тыс., а в мае он сократился до 33 тыс. Но в декабре число увеличилось до 160 тыс.