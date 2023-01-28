Александр Лукашенко отпраздновал победу Арины Соболенко на Australian Open

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отпраздновал победу Арины Соболенко Australian Open. В честь ее триумфа глава государства поднял тост.
Субботу Лукашенко провел расслабленно, судя по видео Telegram-канале «Пул N3». На ролике видно, что на столе у президента тарелки с фруктами и нарезками. Он поднял в честь победы белорусски полную рюмку.
«Арина, за тебя!», — произнес Лукашенко и сделал глоток.
В финальном матче на Australian Open Соболенко встретилась с уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, которая представляла Казахстан. Девушка обыграла соперницу и впервые одержала победу в турнире «Большого шлема».