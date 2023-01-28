В США одноногий хулиган избил полицейских навесным замком и пытался на них помочиться

Одноногий хулиган устроил дебош в круглосуточном магазине в Нью-Йорке. Мужчина избил навесным замком сотрудников торговой точки, потом полицейских и попытался помочиться на стражей порядка, сообщает New York Post.
По данным СМИ, гражданин взял несколько товаров и попытался уйти из магазина, не заплатив. Работники хотели его остановить, но дебошир ударил их навесным замком.
Когда на место прибыли полицейские, им тоже досталось замком по лицу, после чего правоохранителям удалось скрутить хулигана. Несмотря на это, мужчина смог снять штаны и стал целиться в сотрудников полиции, желая справить на них нужду.
Нарушителя уже задерживали, но отпускали. На этот раз мужчину снова отпустили без залога.