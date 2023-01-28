Как защитить персональные данные, знает команда социальной сети ЯRUS

Для цифровой гигиены необходимо следить за чистотой своих устройств: проводить антивирусную проверку, не пренебрегать базовыми механизмами безопасности, такими как двухфакторная аутентификация, хранение паролей в специализированных хранилищах, обновление приложения в мобильных устройствах и на ПК. Особенно обращать внимание на обновление инструментов безопасности. И всегда задумываться перед тем, как передаете персональные данные. Большинство проблем с утечкой возникает тогда, когда пользователь регистрировался и передавал свои персональные данные в огромное количество ресурсов и где-то обнаружилась брешь, которой воспользовались злоумышленниками. К примеру, человек регистрируется во всех интернет-магазинах, где совершает покупки. В этом случае шанс утечки огромный. Если нет острой необходимости, не надо передавать свои персональные данные. В большинстве своем этого будет достаточно.