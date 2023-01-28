Банки с Уолл-стрит указали на наиболее значимую проблему американской экономики

Банки с Уолл-стрит назвали внутриполитическую борьбу вокруг потолка госдолга в Соединенных Штатах самой важной проблемой местной экономики. Такую оценку дали специалисты JPMorgan и Goldman Sachs.
Соединенные Штаты Америки в очередной раз должны официально повысить лимит объема госдолга. Пока демократы выступают за скорейшую реализацию этой меры, республиканцы лоббируют сокращение расходов бюджета.
Решение этого вопроса позволит США избежать гипотетической угрозы дефолта. Специалисты предполагают, что эта тема может стать наиболее актуальной в 2023 году для локальной экономики.