Сын осужденного Михаила Ефремова поблагодарил отца на премии «Золотой орел»

Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года колонии за смертельное ДТП, унесшее жизнь человека. Нетрезвое состояние актера стало отягчающим обстоятельством в этом деле. Недавно стало известно, что осужденный просит заменить реальный срок на принудительные работы.