Сын осужденного Михаила Ефремова поблагодарил отца на премии «Золотой орел»

Актер Никита Ефремов получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала». После вручения статуэтки он поблагодарил своего отца, осужденного заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Зрители отметили актера за роль в сериале «Нулевой пациент». После получения премии Ефремов пообщался с журналистами и выразил благодарность родителям.
«Благодарю маму. Папу тоже благодарю и хочу выразить ему какую-то поддержку», — заявил актер.
Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года колонии за смертельное ДТП, унесшее жизнь человека. Нетрезвое состояние актера стало отягчающим обстоятельством в этом деле. Недавно стало известно, что осужденный просит заменить реальный срок на принудительные работы.