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Сын осужденного Михаила Ефремова поблагодарил отца на премии «Золотой орел»

Общество
Сын осужденного Михаила Ефремова поблагодарил отца на премии «Золотой орел»

Актер Никита Ефремов получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала». После вручения статуэтки он поблагодарил своего отца, осужденного заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

Зрители отметили актера за роль в сериале «Нулевой пациент». После получения премии Ефремов пообщался с журналистами и выразил благодарность родителям.

«Благодарю маму. Папу тоже благодарю и хочу выразить ему какую-то поддержку», — заявил актер.

Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года колонии за смертельное ДТП, унесшее жизнь человека. Нетрезвое состояние актера стало отягчающим обстоятельством в этом деле. Недавно стало известно, что осужденный просит заменить реальный срок на принудительные работы.
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