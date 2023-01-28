Марочко: иностранные наемники могут быть причастны к обстрелу больницы в Новоайдаре

Наемники из стран НАТО могут быть причастны к ракетному обстрелу больницы в населенном пункте Новоайдар в ЛНР.
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что удар из РСЗО HIMARS по медучреждению со стороны украинских войск был спланирован.
«Оператор, когда вводил координаты, прекрасно знал, куда будет вести огонь, учитывая тот факт, что с каждым расчетом РСЗО есть инструктор или координатор», — сообщил Марочко.
Он напомнил, что в украинских войсках за расчетами западной реактивной артиллерии нередко закреплены иностранные наемники.
Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ погибли 14 человек, ранения получили 24 пациента больницы в Новоайдаре.