Спикер парламента Чехии анонсировал инаугурацию президента республики 9 марта

Избранный президент Чехии Петр Павел будет приведен к присяге 9 марта. Об этом сообщила спикер парламента республики Маркета Пекарова-Адамова.
По словам председателя парламента, церемония состоится в Пражском граде. Соответствующее заявление она сделала на официальном телевидении.
«Инаугурация нового главы республики Петра Павела состоится в Пражском граде 9 марта этого года», — подчеркнула Пекарова-Адамова.
Генерал Петр Павел победил во втором туре президентских выборов, которые прошли в Чехии 28 января. После подсчета 99,9% участков он набрал 58,28%, а его соперник — бывший премьер республики Андрей Бабиш — 41,72 процента.