Под Саратовом пьяный внук до смерти забил 86-летнюю бабушку

По данным следствия, все произошло 26 января в селе Терновка Балашовского района. 86-летняя женщина находилась у себя дома вместе с пьяным 42-летним внуком. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и фигурант набросился на старушку, забив ее до смерти.