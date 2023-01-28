Под Саратовом пьяный внук до смерти забил 86-летнюю бабушку

В Саратовской области местный житель ответит перед судом по делу о смертельном избиении пожилой родственницы. Об этом пишет в субботу региональное управление СК России.
По данным следствия, все произошло 26 января в селе Терновка Балашовского района. 86-летняя женщина находилась у себя дома вместе с пьяным 42-летним внуком. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и фигурант набросился на старушку, забив ее до смерти.
Позже он позвонил родственнице и рассказал о случившемся, та вызвала полиции. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Внука задержали и поместили в изолятор временного содержания.