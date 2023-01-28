Власти Мали наградили жителей общины Ниоро-дю-Сахель за вклад в защиту традиционных ценностей

Бамако, 28 января. Делегация правительства Мали во главе с премьер-министром Шогелем Кокалла Маига посетила Ниоро-дю-Сахель, чтобы отметить вклад религиозных и светских деятелей в защиту и популяризацию национальных ценностей.
Власти высоко оценили труд главы мусульманской общины Мухамеду уль Хамада Намахулла Буйе, направленный на сохранение традиционной культуры коренного населения. Чиновники передали шейху награду из рук президента страны Ассими Гоита.
Кроме того, по распоряжению главы государства, аэропорт в Ниоро станет носить имя Буйе. Проповедник поблагодарил представителей правительства за оказанное доверие.
Премьер-министр также отметил высоким званием «хранитель Национального достояния» пятерых жителей общины, которые сохранили местные обычаи и обряды. Среди них — историк-краевед Малифалилу Ириба Диарра.
Ранее правительство Мали наградило главу Института социального обеспечения (INPS) Усмана Карима Кулибали за его вклад в развитие общества. Чиновник получил из рук президента Национальный орден за заслуги перед республикой.