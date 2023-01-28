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Медведев назвал Бербок «полезной дурой» после призыва к ЕС объединиться в борьбе с РФ

Политика
Медведев назвал Бербок «полезной дурой» после призыва к ЕС объединиться в борьбе с РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел главу внешнеполитического ведомства ФРГ Анналену Бербок «полезной дурой» после ее заявления о вооруженном противостоянии западных стран с Россией.

Прежде министр иностранных дел указала на необходимость европейских государств объединиться на фоне «войны» с Москвой. Российский политик ответил на призыв Бербок к Евросоюзу на своей странице в социальной сети Twitter.

«Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура?» — написал Медведев.

После своего заявления глава МИД Германии подверглась жесткому осуждению со стороны немцев. Граждане страны указали на необходимость отставки дипломата.
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