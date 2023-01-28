События на Украине к 21:00 28 января: удар ВСУ по больнице в ЛНР, Киев просит у Запада истребители

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 28 января.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и скопления техники ВСУ и территориальной обороны Купянском и Лиманском направлениях. В результате ударов уничтожены порядка 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты (БМП), 3 боевые бронемашины, 2 артиллерийские системы М-777, гаубица «Гвоздика» и 2 пикапа.
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции. На данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, БМП, 2 автомобиля, установка реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», 2 гаубицы «МСТА-Б», артсистема М-777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях союзные силы продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям противника, а также уничтожили 2 склада боеприпасов и бронетехники ВСУ. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, 2 БМП, 3 боевые бронемашины, 2 пикапа, 3 гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 86 подразделений, живая сила и военная техника в 124 районах.
ВКС России сбили в Донецкой Народной Республике (ДНР) самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Луганской Народной Республике (ЛНР), Харьковской и Запорожской областях. Перехвачено 8 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в ДНР.
Херсонская область
Экстренные службы региона сообщили, что вечером обстрелу со стороны ВСУ подверглось медицинское учреждение в Новой Каховке. В результате атаки есть разрушения. По имеющейся информации, по населенному пункту было выпущено 17 снарядов из ствольной артиллерии.
ДНР
В течение дня ВСУ открывали огонь по Донецку, а также Горловке и Макеевке. В результате атак зафиксированы повреждения жилой застройки. В Горловке нанесен ущерб газопроводу. В Донецке при детонации мины «Лепесток» пострадал подросток, в ходе обстрела повреждено здание горного лицея.
Народная милиция ДНР сообщила о продвижении союзных сил на Дзержинском направлении. Сообщается, что пехота закрепилась на отбитых у противника рубежах, готовясь к рывку вперед, пока артиллерия обрабатывает позиции ВСУ.
ЛНР
ВСУ утром в субботу нанесли удар по Новоайдару, под огонь попала местная больница. Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. Среди пострадавших — как пациенты, так и медперсонал. В МО подчеркнули, что намеренный ракетный удар по гражданскому учреждению является тяжким военным преступлением киевского режима, а также подчеркнули, что все причастные с трагедии будут найдены и понесут ответственность.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что к удару по больнице могут быть причастны наемники из стран НАТО.
«Оператор, когда вводил координаты, прекрасно знал, куда будет вести огонь, учитывая тот факт, что с каждым расчетом РСЗО есть инструктор или координатор. Как правило, эту роль выполняют иностранные наемники», — отметил он.
Украина
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев после согласования поставок танков ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации. По его словам, украинские власти намерены использовать эту технику для «ударов по Крыму».
Киев хотел бы получить от Запада 24 истребителя, сообщает El Pais со ссылкой на официального представителя командования украинских ВВС Юрия Игната. По его словам, Украина намерена запросить самолеты в рамках нового пакета военной помощи. Игнат также подчеркнул, что для обеспечения охраны воздушного пространства Киеву необходимо минимум 5 бригад истребителей.
Посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что Тель-Авив поддерживает Киев в большем масштабе, чем известно общественности. При этом он отметил, что страна не снабжает ВСУ оружием из-за присутствия России в Сирии, а также из-за наличия крупной еврейской общины в РФ.