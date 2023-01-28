ВСУ утром в субботу нанесли удар по Новоайдару, под огонь попала местная больница. Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. Среди пострадавших — как пациенты, так и медперсонал. В МО подчеркнули, что намеренный ракетный удар по гражданскому учреждению является тяжким военным преступлением киевского режима, а также подчеркнули, что все причастные с трагедии будут найдены и понесут ответственность.