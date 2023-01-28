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Украина может бойкотировать Олимпиаду в Париже из-за российских спортсменов

Спорт
Украина может бойкотировать Олимпиаду в Париже из-за российских спортсменов

Национальный олимпийский комитет Украины может бойкотировать Олимпиаду, которая пройдет в Париже в 2024 году. Организация обсудит дальнейшие действия 3 февраля.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк в своем Telegram-канале. Политик отметил, что все идет к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену.

«Поэтому это событие будет иметь серьезные последствия», — написал Беленюк.

Недавно Международный олимпийский комитет выступил за возвращение российских белорусских спортсменов в международный спорт. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление организации опубликовал фотографии, на которых украинские спортсмены якобы тренируются в разрушенных зданиях.
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