Украина может бойкотировать Олимпиаду в Париже из-за российских спортсменов

Национальный олимпийский комитет Украины может бойкотировать Олимпиаду, которая пройдет в Париже в 2024 году. Организация обсудит дальнейшие действия 3 февраля.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк в своем Telegram-канале. Политик отметил, что все идет к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену.
«Поэтому это событие будет иметь серьезные последствия», — написал Беленюк.
Недавно Международный олимпийский комитет выступил за возвращение российских белорусских спортсменов в международный спорт. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление организации опубликовал фотографии, на которых украинские спортсмены якобы тренируются в разрушенных зданиях.