Полковник Кемп: Зеленский столкнется с двумя проблемами в случае наступления ВС РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский окажется в непростой ситуации в случае масштабного наступления российских войск.
С таким заявлением в интервью Express выступил полковник ВС Британии в отставке Ричард Кемп. По его словам, у Зеленского могут появиться две проблемы.
«ВСУ должны сделать две вещи — защититься в случае большой наступательной операции и в то же самое время организовать собственное продвижение», — объяснил Кемп.
Британский полковник усомнился в том, что украинской стороне удастся одномоментно решить два таких важных вопроса.