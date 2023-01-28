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Полковник Кемп: Зеленский столкнется с двумя проблемами в случае наступления ВС РФ

Армия
Полковник Кемп: Зеленский столкнется с двумя проблемами в случае наступления ВС РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский окажется в непростой ситуации в случае масштабного наступления российских войск.

С таким заявлением в интервью Express выступил полковник ВС Британии в отставке Ричард Кемп. По его словам, у Зеленского могут появиться две проблемы.

«ВСУ должны сделать две вещи — защититься в случае большой наступательной операции и в то же самое время организовать собственное продвижение», — объяснил Кемп.

Британский полковник усомнился в том, что украинской стороне удастся одномоментно решить два таких важных вопроса.
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