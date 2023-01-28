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Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что о группе Little Big забудут через два-три года

Общество
Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что о группе Little Big забудут через два-три года

Лидеру панк-поп-рэйв-группы Little Big Илье Прусикину (признан в РФ иноагентом) нет места в России. Такое мнение высказал генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Как отметил в беседе с iReactor 46-летний народный артист России, о такой группе и ее лидере перестанут вспоминать в течение двух-трех лет.

«Дискредитирует армию, высказывается против устоев воспитания русского человека — в таком случае ему здесь делать нечего», — отметил дрессировщик.

Говоря о выходках Прусикина, Запашный отметил, что он позволяет себе давать русофобные интервью и оскорблять чувства верующих, катаясь в Рождество по улицам Лос-Анджелеса на скейтборде в виде креста. Все это, по словам дрессировщика, неприемлемо и крайне неадекватно.
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