Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что о группе Little Big забудут через два-три года

Говоря о выходках Прусикина, Запашный отметил, что он позволяет себе давать русофобные интервью и оскорблять чувства верующих, катаясь в Рождество по улицам Лос-Анджелеса на скейтборде в виде креста. Все это, по словам дрессировщика, неприемлемо и крайне неадекватно.