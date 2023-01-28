Канцлер Шольц отправился в политическое турне по Южной Америке

Берлин, 28 января. Канцлер Германии Олаф Шольц направляется в Аргентину в рамках своего латиноамериканского тура, нацеленного на уменьшение экономической зависимости от Китая и укрепления отношений с демократиями по всему миру. Об этом сообщает агентство Reuters.
В ходе трехдневного тура социал-демократ Шольц посетит три крупнейшие экономики региона — Аргентину, Чили и Бразилию, которыми в настоящее время руководят левые лидеры новой «розовой волны» в регионе. Канцлера будет сопровождать делегация приблизительно из десятка руководителей разных предприятий, а также заместитель министра экономики Франциска Брантнер.
«Все эти три страны являются интересными партнерами для диверсификации наших экономических отношений в целом, а также наших источников сырья», — заявил Шольц.
В центре внимания переговоров будут украинский кризис и необходимость снижения экономической зависимости от других государств. Европа стремится уменьшить привязанность к КНР в отношении полезных ископаемых, которыми также богата Южная Америка. Аргентина и Чили расположены на вершине так называемого «литиевого треугольника» — крупнейшего в мире месторождения сверхлегкого металла для аккумуляторов.
«Добыча лития — это сложная задача, особенно в отношении окружающей среды и социальных стандартов. В прошлом мы, вероятно, уклонялись от этого, но мы не можем больше позволить себе такую роскошь, если хотим стоять на собственных ногах», — отметил канцлер ФРГ.
В Бразилии к Шольцу присоединятся министр развития Свенья Шульце для обсуждения совместных проектов с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который пообещал пересмотреть климатическую политику страны. Позиция Лулы касательно охраны лесов Амазонии может поспособствовать подписанию соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским торговым блоком Меркосур.
Визит Шольца также является яркой демонстрацией поддержки Лулы после штурма правительственных зданий сторонниками экс-глав Жаира Болсонару.