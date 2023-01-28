Канцлер Шольц отправился в политическое турне по Южной Америке

В центре внимания переговоров будут украинский кризис и необходимость снижения экономической зависимости от других государств. Европа стремится уменьшить привязанность к КНР в отношении полезных ископаемых, которыми также богата Южная Америка. Аргентина и Чили расположены на вершине так называемого «литиевого треугольника» — крупнейшего в мире месторождения сверхлегкого металла для аккумуляторов.