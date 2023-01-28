Певица Шакира отреагировала на фотографию Жерара Пике с новой девушкой

Недавно футболист Жерар Пике опубликовал первый совместный снимок с новой девушкой Кларой Чиа Марти. Спустя сутки певица Шакира выложила эмоциональную реакцию на выходку спортсмена.
Она обнародовала в соцсети видео, где танцует и энергично покачивает бедрами в такт своей же песне, демонстрируя, что выпад футболиста не особо задел певицу.
«Женщины больше не плачут, женщины танцуют меренге», — написала исполнительница хита Waka Waka.
Напомним, что отношения Шакиры и Пике продлились более десяти лет. Причиной разрыва стала измена гражданского супруга с 23-летней девушкой. Прощать предательство экс-возлюбленного знаменитость не стала.