Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певица Шакира отреагировала на фотографию Жерара Пике с новой девушкой

Спорт
Певица Шакира отреагировала на фотографию Жерара Пике с новой девушкой

Недавно футболист Жерар Пике опубликовал первый совместный снимок с новой девушкой Кларой Чиа Марти. Спустя сутки певица Шакира выложила эмоциональную реакцию на выходку спортсмена.

Она обнародовала в соцсети видео, где танцует и энергично покачивает бедрами в такт своей же песне, демонстрируя, что выпад футболиста не особо задел певицу.

«Женщины больше не плачут, женщины танцуют меренге», — написала исполнительница хита Waka Waka.

Напомним, что отношения Шакиры и Пике продлились более десяти лет. Причиной разрыва стала измена гражданского супруга с 23-летней девушкой. Прощать предательство экс-возлюбленного знаменитость не стала.
шакира жерар пике фото
Военкоры ФАН
Лучшие в аду