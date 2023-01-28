Глава полиции Буркина-Фасо проинспектировал работу службы охраны порядка в лагерях для беженцев

Управление по связям с общественностью ВС Буркина-Фасо опубликовало доклад, в котором рассказало об успехах правительственных войск в борьбе с терроризмом. Представители ведомства сообщили, что военнослужащие постепенно оттесняют боевиков с занятых позиций, освобождая заложников.