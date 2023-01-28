Глава полиции Буркина-Фасо проинспектировал работу службы охраны порядка в лагерях для беженцев

Уагадугу, 28 января. Главный комиссар полиции Буркина-Фасо Махамаду Сана провел инспекцию подразделений, дислоцированных в лагерях для беженцев рядом со столицей.
Делегация руководителей правоохранительных органов страны посетила казармы силовиков. Чиновники смогли увидеть условия, в которых живут стражи порядка и выполняют обязанности по защите граждан.
Сана высоко оценил уровень содержания полицейских подразделений. Главный комиссар поручил исправить в указанный срок недостатки, выявленные в ходе инспекции.
Чиновники отметили сплоченность и профессионализм служащих в силовых ведомствах. Они также поблагодарили бойцов за самоотверженность при исполнении долга, несмотря на стесненные условия.
Управление по связям с общественностью ВС Буркина-Фасо опубликовало доклад, в котором рассказало об успехах правительственных войск в борьбе с терроризмом. Представители ведомства сообщили, что военнослужащие постепенно оттесняют боевиков с занятых позиций, освобождая заложников.
Ранее сотрудники подразделений сил безопасности республики вызволили из плена 66 граждан страны. В ходе успешной операции бойцы спецслужб ликвидировали террористов и доставили жертв нападений в безопасное место.