Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Обещанного три года ждут. сможет ли Беглов решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года?

Общество
Обещанного три года ждут. сможет ли Беглов решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года?

«Прямая линия» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, по уже сложившейся печальной традиции, не дала горожанам ответов на самые важные вопросы. Так, по-прежнему не теряет актуальности проблема обманутых дольщиков в Северной столице.

В рамках предыдущего прямого эфира с градоначальником ряд вопросов касался именно этой беспокоящей многих жителей мегаполиса темы. Глава Смольного заверил, до конца 2023 года данная проблема будет окончательно решена и в городе не останется участников долевого строительства так и не получивших жилье, в которое они уже вложили свои деньги.

Обещанного три года ждут. сможет ли Беглов решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года?

В начале сентября в ходе «нулевых» чтений по проекту городского бюджета на 2023-2025 годы в Законодательном собрании Петербурга председатель комитета по строительству Игорь Креславский заявлял, что три года назад в городе на Неве насчитывалось 50 домов с обманутыми дольщиками. По состоянию на начало 2022 года таких зданий оставалось 15, из которых, по его словам, три были введены ранее в эксплуатацию и еще пять планируется ввести до конца декабря.

Также Креславский отмечал, что власти Санкт-Петербурга планируют к концу следующего года построить оставшиеся дома и тем самым полностью закрыть давний вопрос обманутых дольщиков в «культурной столице» России. При этом нельзя исключать, что возведение долгожданных объектов может растянуться еще на несколько лет, как это уже неоднократно происходило с реализацией ряда важных для горожан проектов. Так, например, новый корпус детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины на 1-й линии Васильевского острова рассчитывали открыть в ноябре 2021 года, однако из-за бюрократических проволочек в Смольном завершить работы удалось лишь в начале 2022 года. И таких примеров немало.

Обещанного три года ждут. сможет ли Беглов решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года?

Стоит отметить, что проблема обманутых дольщиков в Северной столице была одним из пунктов в предвыборной кампании Александра Беглова. Напомним, в ходе встречи с жителями квартала 21 юго-западной приморской части Красносельского района в апреле 2019 года нынешний петербургский градоначальник пообещал, что уже в 2020 году проблемный вопрос по дольщикам будет полностью закрыт. Однако довести дело до логического завершения и помочь оказавшимся в непростой жизненной ситуации гражданам чиновник так и не смог даже за более чем три года нахождения на посту губернатора города.

Помимо прочего, в рамках той встречи с петербуржцами Беглов заявлял о том, что ликвидирует колоссальный разрыв между объемами жилищной застройки и количеством необходимых мегаполису объектов социальной инфраструктуры.

«Я под личным контролем держу вопросы нехватки школ, садиков и поликлиник. В следующем году разрыв между жилищной застройкой и социальной инфраструктурой будет ликвидирован во всем городе», — обещал глава Смольного.
Обещанного три года ждут. сможет ли Беглов решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года?

Тем не менее, в Петербурге по-прежнему сохраняется дефицит объектов социнфраструктуры, что создает немало трудностей для горожан, прежде всего, проживающих в недавно построенных ЖК. На этом фоне обманутым участникам долевого строительства остается только надеяться и верить, что они после долгих лет ожидания решения проблемы смогут въехать в свои квартиры хотя бы к концу следующего года, как пообещал им нерадивый губернатор.

Ранее появился список самых пожароопасных районов Санкт-Петербурга. С первого по третье место заняли Выборгский, Невский и Красносельский районы, соответственно.
санкт-петербург александр беглов прямая линия обманутые дольщики
Военкоры ФАН
Лучшие в аду