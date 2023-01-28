Обещанного три года ждут. сможет ли Беглов решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года?

«Прямая линия» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, по уже сложившейся печальной традиции, не дала горожанам ответов на самые важные вопросы. Так, по-прежнему не теряет актуальности проблема обманутых дольщиков в Северной столице.
В рамках предыдущего прямого эфира с градоначальником ряд вопросов касался именно этой беспокоящей многих жителей мегаполиса темы. Глава Смольного заверил, до конца 2023 года данная проблема будет окончательно решена и в городе не останется участников долевого строительства так и не получивших жилье, в которое они уже вложили свои деньги.
В начале сентября в ходе «нулевых» чтений по проекту городского бюджета на 2023-2025 годы в Законодательном собрании Петербурга председатель комитета по строительству Игорь Креславский заявлял, что три года назад в городе на Неве насчитывалось 50 домов с обманутыми дольщиками. По состоянию на начало 2022 года таких зданий оставалось 15, из которых, по его словам, три были введены ранее в эксплуатацию и еще пять планируется ввести до конца декабря.
Также Креславский отмечал, что власти Санкт-Петербурга планируют к концу следующего года построить оставшиеся дома и тем самым полностью закрыть давний вопрос обманутых дольщиков в «культурной столице» России. При этом нельзя исключать, что возведение долгожданных объектов может растянуться еще на несколько лет, как это уже неоднократно происходило с реализацией ряда важных для горожан проектов. Так, например, новый корпус детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины на 1-й линии Васильевского острова рассчитывали открыть в ноябре 2021 года, однако из-за бюрократических проволочек в Смольном завершить работы удалось лишь в начале 2022 года. И таких примеров немало.
Стоит отметить, что проблема обманутых дольщиков в Северной столице была одним из пунктов в предвыборной кампании Александра Беглова. Напомним, в ходе встречи с жителями квартала 21 юго-западной приморской части Красносельского района в апреле 2019 года нынешний петербургский градоначальник пообещал, что уже в 2020 году проблемный вопрос по дольщикам будет полностью закрыт. Однако довести дело до логического завершения и помочь оказавшимся в непростой жизненной ситуации гражданам чиновник так и не смог даже за более чем три года нахождения на посту губернатора города.
Помимо прочего, в рамках той встречи с петербуржцами Беглов заявлял о том, что ликвидирует колоссальный разрыв между объемами жилищной застройки и количеством необходимых мегаполису объектов социальной инфраструктуры.
«Я под личным контролем держу вопросы нехватки школ, садиков и поликлиник. В следующем году разрыв между жилищной застройкой и социальной инфраструктурой будет ликвидирован во всем городе», — обещал глава Смольного.
Тем не менее, в Петербурге по-прежнему сохраняется дефицит объектов социнфраструктуры, что создает немало трудностей для горожан, прежде всего, проживающих в недавно построенных ЖК. На этом фоне обманутым участникам долевого строительства остается только надеяться и верить, что они после долгих лет ожидания решения проблемы смогут въехать в свои квартиры хотя бы к концу следующего года, как пообещал им нерадивый губернатор.
Ранее появился список самых пожароопасных районов Санкт-Петербурга. С первого по третье место заняли Выборгский, Невский и Красносельский районы, соответственно.