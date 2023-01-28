Обещанного три года ждут. сможет ли Беглов решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года?

Также Креславский отмечал, что власти Санкт-Петербурга планируют к концу следующего года построить оставшиеся дома и тем самым полностью закрыть давний вопрос обманутых дольщиков в «культурной столице» России. При этом нельзя исключать, что возведение долгожданных объектов может растянуться еще на несколько лет, как это уже неоднократно происходило с реализацией ряда важных для горожан проектов. Так, например, новый корпус детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины на 1-й линии Васильевского острова рассчитывали открыть в ноябре 2021 года, однако из-за бюрократических проволочек в Смольном завершить работы удалось лишь в начале 2022 года. И таких примеров немало.