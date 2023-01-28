Двухэтажный жилой дом загорелся в историческом центре Самары. Площадь пожара в здании на улице Садовой составила 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 18:46 по местному времени (17:46 по московскому времени). Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб установили, что огонь охватил одну из квартир здания. В настоящий момент проводится эвакуация жильцов дома. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.
В тушении возгорания принимают участие 64 человека личного состава МЧС и 19 единиц техники. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на соседние строения. В региональном управлении ведомства отметили, что возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.