Двухэтажный жилой дом загорелся в историческом центре Самары

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 18:46 по местному времени (17:46 по московскому времени). Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб установили, что огонь охватил одну из квартир здания. В настоящий момент проводится эвакуация жильцов дома. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.