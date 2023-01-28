Беглов на прямой линии обошел стороной закон о КРТ, которым недовольны петербуржцы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время прямой линии обошел стороной важность для города реализации закона о Комплексном развитии территорий (КРТ) и программы Развития застроенных территорий (РЗТ). Петербуржцы заявляют, что законы не отвечают их интересам.
Беглов во время прямой линии, которая состоялась сегодня, 28 января, не попытался ответить на вопросы о дальнейшей реализации закона о КРТ и программы РЗТ. «Реновации» не пользуются популярностью у горожан.
Стоит отметить, что скандальный закон о Комплексном развитии территорий был принят в спешке и внесен в Законодательное собрание Санкт-Петербурга с личной подачи губернатора Александра Беглова. Петербуржцы назвали законопроект «реновацией по-бегловски» и указали, что он не соответствует их интересам. Помимо того, многие жители хрущевок, которые должны были пойти под снос в рамках реализации закона о КРТ, выразили опасения, что будут переселены на окраины города✱ из хорошо развитых районов. В итоге петербуржцы начали выстраиваться в километровые очереди, чтобы подписать обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. В результате такого повышенного внимания Следственного комитета и его главы Александра Бастрыкина Беглов был вынужден «заморозить» закон о КРТ до 2024 года.
Аналогичная ситуация произошла и с программой Развития застроенных территорий, в рамках которой микрорайон «Нарвская застава» должен был пойти под снос. Однако совсем недавно стало известно, что застройкой «Нарвской заставы» заинтересовались в Следственном комитете и возбудили уголовное дело. Реализацией программы занималась компания «СПБ Реновация», которая и стала фигурантом дела. Фирма связана с другом губернатора Беглова Годом Нисановым. Помимо того, журналисты подчеркивали, что именно компании Нисанова могут заняться реализацией закона о КРТ. СМИ указывали, что таким образом Беглов продавливает законы о «реновациях» в угоду своему товарищу, выдворяя горожан на окраины из их домов.
Ранее петербуржцы подали в суд на Беглова из-за незаконной реновации. Истцы просят суд признать нормы двух законов Северной столицы недействующими, что выведет «Нарвскую заставу» из программы реновации 2008 года.
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