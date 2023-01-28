Беглов на прямой линии обошел стороной закон о КРТ, которым недовольны петербуржцы

Стоит отметить, что скандальный закон о Комплексном развитии территорий был принят в спешке и внесен в Законодательное собрание Санкт-Петербурга с личной подачи губернатора Александра Беглова. Петербуржцы назвали законопроект «реновацией по-бегловски» и указали, что он не соответствует их интересам. Помимо того, многие жители хрущевок, которые должны были пойти под снос в рамках реализации закона о КРТ, выразили опасения, что будут переселены на окраины города✱ из хорошо развитых районов. В итоге петербуржцы начали выстраиваться в километровые очереди, чтобы подписать обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. В результате такого повышенного внимания Следственного комитета и его главы Александра Бастрыкина Беглов был вынужден «заморозить» закон о КРТ до 2024 года.