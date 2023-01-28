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Посольство РФ в ДРК открыло памятник Юрию Гагарину

Весь мир
Посольство РФ в ДРК открыло памятник Юрию Гагарину

Киншаса, 28 января. Сотрудники посольства РФ в Демократической Республике Конго открыли памятник первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину.

Торжественное мероприятие возглавил руководитель российской дипмиссии Алексей Сентебов. На празднике присутствовали преподаватели и студенты старейшего университета в столице ДРК.

Отечественный дипломат заявил, что подвиги советских конструкторов и летчика-космонавта имеет важность планетарного масштаба. Сентебов добавил, что РФ продолжит исследовать бескрайние просторы Вселенной исключительно в мирных целях и на благо человечества.

Посол подчеркнул, что мероприятие имеет большую важность в преддверии форума «Россия — Африка». Установка памятника Гагарину укрепит дружеские взаимоотношения между народами обеих стран.

Бюст первого космонавта установлен на территории факультета естественных наук. Скульптурную композицию Университету Киншасы подарил фонд «Диалог культур — Единый мир».

Ранее власти Мозамбика выразили желание установить памятник советским воинам-интернационалистам, погибшим в борьбе за независимость страны от Португалии. Монумент возведут рядом с городом Бейра при поддержке главы миссии военных советников РФ в Африке Виктора Сульдина.
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