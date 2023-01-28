Посольство РФ в ДРК открыло памятник Юрию Гагарину

Ранее власти Мозамбика выразили желание установить памятник советским воинам-интернационалистам, погибшим в борьбе за независимость страны от Португалии. Монумент возведут рядом с городом Бейра при поддержке главы миссии военных советников РФ в Африке Виктора Сульдина.