Посольство РФ в ДРК открыло памятник Юрию Гагарину

Киншаса, 28 января. Сотрудники посольства РФ в Демократической Республике Конго открыли памятник первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину.
Торжественное мероприятие возглавил руководитель российской дипмиссии Алексей Сентебов. На празднике присутствовали преподаватели и студенты старейшего университета в столице ДРК.
Отечественный дипломат заявил, что подвиги советских конструкторов и летчика-космонавта имеет важность планетарного масштаба. Сентебов добавил, что РФ продолжит исследовать бескрайние просторы Вселенной исключительно в мирных целях и на благо человечества.
Посол подчеркнул, что мероприятие имеет большую важность в преддверии форума «Россия — Африка». Установка памятника Гагарину укрепит дружеские взаимоотношения между народами обеих стран.
Бюст первого космонавта установлен на территории факультета естественных наук. Скульптурную композицию Университету Киншасы подарил фонд «Диалог культур — Единый мир».
Ранее власти Мозамбика выразили желание установить памятник советским воинам-интернационалистам, погибшим в борьбе за независимость страны от Португалии. Монумент возведут рядом с городом Бейра при поддержке главы миссии военных советников РФ в Африке Виктора Сульдина.