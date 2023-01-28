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Участники саммита Feed Africa приняли декларацию по поддержке сельского хозяйства на континенте

Весь мир
Участники саммита Feed Africa приняли декларацию по поддержке сельского хозяйства на континенте

Дакар, 28 января. Участники саммита Feed Africa приняли декларацию Dakar-2, в которой указали меры по развитию сельского хозяйства в Африке.

В столице Сенегала завершился второй продовольственный форум, объединивший 34 государства Черного материка. Лидеры стран согласились выделять не менее 10% от суммы расходов на поддержку агропромышленного сектора континента.

В ближайшее время договор представят Африканскому союзу на очередном саммите, который состоится в феврале 2023 года. Организация рассмотрит декларацию и выработает механизмы сотрудничества с банками.

Партнеры по развитию уже согласились выделить 30 млрд долларов США. Средства пойдут на финансирование продовольственной программы.

В соответствии с текстом Dakar-2 континент обладает 65% необработанных пахотных территорий в мире. Таких объемов достаточно, чтобы обеспечить население Земли продуктами питания.

Ранее участники саммита Feed Africa заявили, что к 2030 году планируют увеличить объемы агропромышленного производства с 280 млрд до 1 трлн долларов. Благодаря инвестициям Африка станет крупнейшим поставщиком продовольствия.
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