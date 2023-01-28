Участники саммита Feed Africa приняли декларацию по поддержке сельского хозяйства на континенте

Дакар, 28 января. Участники саммита Feed Africa приняли декларацию Dakar-2, в которой указали меры по развитию сельского хозяйства в Африке.
В столице Сенегала завершился второй продовольственный форум, объединивший 34 государства Черного материка. Лидеры стран согласились выделять не менее 10% от суммы расходов на поддержку агропромышленного сектора континента.
В ближайшее время договор представят Африканскому союзу на очередном саммите, который состоится в феврале 2023 года. Организация рассмотрит декларацию и выработает механизмы сотрудничества с банками.
Партнеры по развитию уже согласились выделить 30 млрд долларов США. Средства пойдут на финансирование продовольственной программы.
В соответствии с текстом Dakar-2 континент обладает 65% необработанных пахотных территорий в мире. Таких объемов достаточно, чтобы обеспечить население Земли продуктами питания.
Ранее участники саммита Feed Africa заявили, что к 2030 году планируют увеличить объемы агропромышленного производства с 280 млрд до 1 трлн долларов. Благодаря инвестициям Африка станет крупнейшим поставщиком продовольствия.