Беглов отказался признавать проблемы с качеством социальной инфраструктуры в Петербурге

В частности, в ходе эфира не было уделено достаточного внимания вопросам качества социальной инфраструктуры. Тем временем, в рамках предыдущей «прямой линии» Александр Беглов заявлял, что до конца 2022 года в городе будет введен в эксплуатацию ряд объектов социальной инфраструктуры, а также сообщил о планах по вводу объектов на 2023 год.