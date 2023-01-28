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Беглов отказался признавать проблемы с качеством социальной инфраструктуры в Петербурге

Общество
Беглов отказался признавать проблемы с качеством социальной инфраструктуры в Петербурге

«Прямая линия» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вновь не оправдала ожиданий горожан, которые рассчитывали, что, хотя бы в этот раз, будут рассмотрены наиболее острые проблемы Северной столицы.

В частности, в ходе эфира не было уделено достаточного внимания вопросам качества социальной инфраструктуры. Тем временем, в рамках предыдущей «прямой линии» Александр Беглов заявлял, что до конца 2022 года в городе будет введен в эксплуатацию ряд объектов социальной инфраструктуры, а также сообщил о планах по вводу объектов на 2023 год.

Беглов отказался признавать проблемы с качеством социальной инфраструктуры в Петербурге

Однако, в реальности планы выполняются лишь по численным показателям, тогда как проблемы качества социальной структуры не уходят. В Санкт-Петербурге для решения вопроса дисбаланса социальной инфраструктуры в 2021 году создана градостроительная комиссия (ГК). Сейчас многие жители видят негативные результаты ее деятельности.

Основным принципом работы ГК является установление «социального оброка» для застройщиков. С прошлого года город отказывается выдавать разрешение на строительство без принятия обязательств по возведению всей необходимой инфраструктуры. В итоге горожане заметили рост стоимости квадратного метра жилья, снижение темпов ввода новых построек и переориентацию строительного рынка на Ленинградскую область. В частности, за последние месяцы число сделок на первичном рынке жилья в Петербурге упало на 6%, а в Ленобласти наоборот— выросло на 9%.

Беглов отказался признавать проблемы с качеством социальной инфраструктуры в Петербурге

Ленобласть демонстрирует иной подход: как пояснил председатель комитета по строительству ЛО Константин Панкратьев, правительство Александра Дрозденко не разделяет объекты по принципу «кто строит» — город или девелопер. В области действует программа, превращающая строительство соцобъектов в выгодное занятие.

«Наша программа “Соцобъекты в обмен на налоги» подразумевает, что мы выкупаем все, что строит бизнес. При этом мы тоже не допускаем к строительству ни одного ЖК, не обеспеченного садиками и школами» — пояснял Константин Панкратьев.

Вполне вероятно, что чиновникам Смольного стоит перенять опыт у своих коллег, но пока это не произошло жители вынуждены пользоваться частными медицинскими и образовательными учреждениями. Как отмечают в СМИ, людей не пугает даже рост стоимости услуг, особенно если речь о школах для ребенка.

Беглов отказался признавать проблемы с качеством социальной инфраструктуры в Петербурге

Ранее сообщалось, что объем жилищного строительства в России вырос на 11% за прошлый год. Отмечается, что за 2022 год строители вывели на отечественный рынок 102,7 млн квадратных метров жилья.
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