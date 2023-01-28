Официальный Стокгольм столкнулся с приостановкой процесса вступления королевства в Североатлантический альянс. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел Швеции 28 января.
По словам главы шведского внешнеполитического ведомства, подобному развитию событий поспособствовал скандал с сожжением Корана лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом.
Ранее сообщалось, что своим приглашением Швеции и Финляндии в НАТО, Альянс делает их соучастниками военных преступлений на Украине. К такому выводу пришел член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.