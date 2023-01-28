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МИД Швеции: скандал с сожжением Корана приостановил процесс вступления страны в НАТО

Политика
МИД Швеции: скандал с сожжением Корана приостановил процесс вступления страны в НАТО

Официальный Стокгольм столкнулся с приостановкой процесса вступления королевства в Североатлантический альянс. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел Швеции 28 января.

По словам главы шведского внешнеполитического ведомства, подобному развитию событий поспособствовал скандал с сожжением Корана лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом.

Ранее сообщалось, что своим приглашением Швеции и Финляндии в НАТО, Альянс делает их соучастниками военных преступлений на Украине. К такому выводу пришел член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
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