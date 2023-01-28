Российские дипломаты в ЦАР рассказали студентам об эпохе Петра Великого

Банги, 28 января. Сотрудники посольства РФ в ЦАР в рамках курса истории международных отношений провели африканским студентам занятия, посвященные внешней политике Петра I.
Лекцию прочитал пресс-атташе диппредставительства Владислав Ильин. Дипломат рассказал слушателям о том, как первый русский император изменил вектор международных отношений России в XVIII веке.
Кроме того, преподаватель поделился со студентами интересными фактами из отечественной истории. Ильин сообщил о первых африканцах при дворе, одним из которых оказался Абрам Петрович Ганнибал, прадед великого поэта А.С. Пушкина.
Лекции об истории международных отношений начались 21 января. Российские дипломаты рассказали слушателям о внешней политике Русского царства на рубеже XVI-XVII веков.
Студенты университета в Банги проявили особый интерес к политико-философской концепции «Москва — Третий Рим». Кроме того, аудитория получила исчерпывающие сведения о международных отношениях, сложившихся после эпохи Средневековья.