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Российские дипломаты в ЦАР рассказали студентам об эпохе Петра Великого

Весь мир
Российские дипломаты в ЦАР рассказали студентам об эпохе Петра Великого

Банги, 28 января. Сотрудники посольства РФ в ЦАР в рамках курса истории международных отношений провели африканским студентам занятия, посвященные внешней политике Петра I.

Лекцию прочитал пресс-атташе диппредставительства Владислав Ильин. Дипломат рассказал слушателям о том, как первый русский император изменил вектор международных отношений России в XVIII веке.

Кроме того, преподаватель поделился со студентами интересными фактами из отечественной истории. Ильин сообщил о первых африканцах при дворе, одним из которых оказался Абрам Петрович Ганнибал, прадед великого поэта А.С. Пушкина.

Лекции об истории международных отношений начались 21 января. Российские дипломаты рассказали слушателям о внешней политике Русского царства на рубеже XVI-XVII веков.

Студенты университета в Банги проявили особый интерес к политико-философской концепции «Москва — Третий Рим». Кроме того, аудитория получила исчерпывающие сведения о международных отношениях, сложившихся после эпохи Средневековья.
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