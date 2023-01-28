В Петербурге осыпавшаяся штукатурка с Доходного дома Шрандмана едва не травмировала прохожих

Кусок штукатурки отвалился от фасада Доходного дома К.К. Шрандмана — дома В.П. Лихачева в Петербурге и рухнул на тротуар, едва не травмировав прохожих.
Как пишет Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер», все произошло на Потемкинской улице в самом центре Северной столицы. Информация о пострадавших не поступала.
В 1870 году архитектор П. П. Мижуев построил доходный дом К. К. Шрандмана. Для следующего домовладельца В. П. Лихачева здание расширил и перестроил в 1900-х архитектор Л. Л. Фуфаевский.
В Петербурге давно и остро стоит проблема реставрации зданий, представляющих историческую ценность. Пока Смольный планомерно сокращает расходы на поддержание таких построек в надлежащем виде, город теряет свой исторический облик. Даже после многочисленных жалоб горожан команда губернатора Александра Беглова отказывается искать решение проблемы.