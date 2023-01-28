Актриса Татьяна Бронзова нелестно отозвалась о сбежавшем из России Анатолии Белом

Актриса Татьяна Бронзова нелестно отозвалась о сбежавшем из России коллеге Анатолии Белом. Она обвинила артиста в неблагодарности и призвала лишить гражданства тех, кто критикует страну.
Бронзова заявила, что Белый забыл о своей супруге Марине Голуб, которая много чего сделала для его продвижения и популярности. По словам актрисы, коллега не выражает благодарности жене, стране и театру, в котором он работал.
«Я не люблю предателей. Думаю, со мной многие не согласятся, но я бы лишала гражданства тех, кто плохо говорит о России», — заявила Бронзова изданию kp.ru.
Она отметила, что такие люди сами говорят, что им стыдно быть россиянами. В таком случае, все они могут жить за границей, ведь у большинства деятелей культуры там есть собственная недвижимость. Бронзова тоже переживает из-за нынешних событий, но она никогда не будет говорить плохо о своей Родине.