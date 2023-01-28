Актриса Татьяна Бронзова нелестно отозвалась о сбежавшем из России Анатолии Белом

Она отметила, что такие люди сами говорят, что им стыдно быть россиянами. В таком случае, все они могут жить за границей, ведь у большинства деятелей культуры там есть собственная недвижимость. Бронзова тоже переживает из-за нынешних событий, но она никогда не будет говорить плохо о своей Родине.