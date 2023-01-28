«А кто такой Беглов?»: Пригожин прокомментировал прямую линию губернатора Петербурга

Глава администрации города в свойственной ему манере перекладывал ответственность за городские проблемы на неких злоумышленников, которые выстроили «преступные серые схемы». Также он пожаловался, что самые активные из них «начинают войны в судах и заказывают статьи в СМИ». Представитель редакции издания «Петербург Ньюс» предположил, что эти слова были адресованы Пригожину.