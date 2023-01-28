«А кто такой Беглов?»: Пригожин прокомментировал прямую линию губернатора Петербурга

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в ходе прямой линии.
Глава администрации города в свойственной ему манере перекладывал ответственность за городские проблемы на неких злоумышленников, которые выстроили «преступные серые схемы». Также он пожаловался, что самые активные из них «начинают войны в судах и заказывают статьи в СМИ». Представитель редакции издания «Петербург Ньюс» предположил, что эти слова были адресованы Пригожину.
«Свою позицию я сформулировал 20 января в ответе номер 1029. Поэтому на вопрос, обвинил ли Александр Дмитриевич Беглов меня в преступных схемах и в том, что я заказывал статьи, я отвечаю: "Меньшикова знал, Елизарова знаю. А кто такой Беглов?"» — передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Очередная прямая линия с губернатором Бегловым состоялась в субботу, 28 января. Как и в прошлый раз, градоначальник не дал вразумительные ответы на неудобные вопросы от местных жителей.